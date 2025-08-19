Noticias del Día - Investigación contra Alfredo Saade sigue en la Procuraduría pese a su nuevo cargo en Brasil

Tras días de búsqueda, la desaparición de Alexis Delgado da un giro escalofriante: las pistas apuntan a un crimen brutal cometido por quien debía protegerlo. Entre revelaciones estremecedoras y la indignación de una madre, la verdad expone no solo al culpable, sino también a un sistema que le falló a un niño indefenso.