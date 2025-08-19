Publicidad

Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del Día - Investigación contra Alfredo Saade sigue en la Procuraduría pese a su nuevo cargo en Brasil
Noticias del Día - Investigación contra Alfredo Saade sigue en la Procuraduría pese a su nuevo cargo en Brasil

El procurador Gregorio Eljach aclaró que el proceso disciplinario contra Alfredo Saade, por el caso de los pasaportes, continuará en curso aunque haya dejado la jefatura de despacho de la Presidencia y asumido como embajador en Brasil. La suspensión provisional solo aplicaba a su anterior cargo, pero una eventual sanción sí afectaría su permanencia en funciones diplomáticas.

