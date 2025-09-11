Publicidad

Noticias del día - Ola de violencia en Antioquia: Drones amenazan helicóptero del Gobernador y atacan torre de energía
Noticias del día - Ola de violencia en Antioquia: Drones amenazan helicóptero del Gobernador y atacan torre de energía

Graves hechos de orden público sacuden a Antioquia y Medellín: el helicóptero donde viajaba el Gobernador Andrés Julián Rendón fue hostigado por drones del frente 36 de las disidencias de las FARC, mientras que un atentado contra una torre de energía de EPM generó alarma en la región.

