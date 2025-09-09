Publicidad

Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - Proponen recorte de $7 billones en la reforma tributaria de 2026
Noticias del día - Proponen recorte de $7 billones en la reforma tributaria de 2026

El Gobierno estudia la posibilidad de reducir en $7 billones el monto de la reforma tributaria. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que está dispuesto a escuchar y analizar los ajustes, a pocos días de que venza el plazo para definir el Presupuesto General de la Nación.

