Titulares deportivos - El campeón de Colombia juega en Bogotá

En una intervención desde las oficinas de la ONU, Scott Campbell llamó la atención sobre dos aspectos centrales de la ley de sometimiento que, según su visión, representan riesgos significativos: podrían legitimar la acción de grupos ilegales y concederles beneficios inadvertidos. La defensa de los derechos humanos y la firmeza del Estado son, para él, el antídoto frente a esas fisuras legales.
Un terremoto de magnitud 6.0 sacudió Afganistán dejando más de 800 muertos y miles de heridos. En Colombia, el país sigue de luto tras el hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador, la niña de 10 años desaparecida en Cajicá. Además, reportamos nuevas masacres en Antioquia y La Guajira, ataques contra la Policía en Cauca y Sevilla, capturas en el caso Uribe Turbay y escándalos en el Gobierno Petro. En deportes, Dairo Moreno vuelve a la Selección Colombia después de 9 años.
En declaraciones emitidas hoy, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, ratificó que el despliegue militar en el Catatumbo se mantiene vigente dentro de la operación en curso. Esta confirmación coincide con el anuncio del presidente Gustavo Petro de que hay 25.000 soldados desplegados en la región, una cifra que contempla tanto los efectivos colombianos como los enviados por Venezuela, en el marco de una estrategia coordinada para enfrentar a “las fuerzas de la mafia”