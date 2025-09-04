Publicidad

Titulares deportivos - Llegó el gran día: eliminatorias sudamericanas

Una nueva jornada deportiva en la voz de Octavio Sasso.

      Noticias del día - Derrota en el Senado: Camargo elegido magistrado

      El Congreso sorprendió al Gobierno: Carlos Camargo se impuso con 62 votos frente a María Patricia Balanta, la candidata apoyada por el presidente Gustavo Petro. La elección, vista como una victoria de la oposición, derivó en un remezón ministerial con tres salidas en el gabinete. Petro, desde Japón, denunció discriminación contra Balanta y anunció que reconstruirá su coalición en el Senado.

      Noticias del día - Plenaria en pausa: la elección del nuevo magistrado de la Corte se enfría

      La plenaria del Senado tenía previsto escoger al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, pero la votación quedó en suspenso. Mientras las bancadas negocian apoyos y los candidatos permanecen a la expectativa, la demora refleja la tensión entre intereses políticos y la urgencia de renovar la Corte. El retraso no solo prolonga la incertidumbre institucional, también abre espacio para nuevos cálculos en el pulso de mayorías.

      Noticias del día - Petro defiende su reforma tributaria entre críticas por gasolina

      En una extensa alocución, el presidente Gustavo Petro justificó los nuevos impuestos a la gasolina y al diésel, defendió su reforma tributaria y destacó avances en educación. Sin embargo, gremios advierten riesgos de decretos sin Congreso, mientras expertos cuestionan cifras oficiales. A la par, el Senado define hoy nuevo magistrado de la Corte Constitucional en medio de presiones políticas, Bogotá enfrenta cortes de agua y recibe el primer tren del metro, y la Fiscalía revela cómo se planeó el magnicidio de Miguel Uribe en un grupo de WhatsApp llamado “Plata o Plomo”

      Noticias del día - harold Barragán, séptimo implicado en el magnicidio de Miguel Uribe, no aceptó los cargos

      Durante la audiencia de imputación, harold Barragán rechazó los delitos que le atribuye la Fiscalía por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Según las investigaciones, habría tenido un rol clave en la planeación del ataque coordinado por la red criminal “plata o plomo”.

      Noticias del día - Nueva reforma tributaria en Colombia: más impuestos para recaudar $26,3 billones

      El ministro de Hacienda, Germán Ávila, radicó ante el Congreso una ambiciosa reforma tributaria que busca financiar el presupuesto nacional de 2026. La iniciativa incluye aumentos en renta para personas naturales, mayores cargas a sectores como banca, petróleo y carbón, IVA para combustibles, turismo extranjero, software y hasta boletas de conciertos superiores a $500.000.

