10 de julio de 2021 - Casa BLU, programa completo

Este sábado en Casa BLU estuvieron los doctores Jonnathan Pinilla y Antonio De Castro, quiénes hablaron sobre la culpa que se siente luego de contagiar a otro de COVID-19.

"Debemos seguir manteniendo todas las medidas de bioseguridad independientemente que ya estén vacunados", explicó el Doctor Antonio.

Además, estuvo María Alejandra Cardona, quién habló de 'mamazotas', un proyecto para madres.

"Es un proyecto que nace desde el momento en que me convertí en madre y me di cuenta que es muy difícil y en realidad no estaba preparada", dijo Cardona en Casa BLU.

Escuche aquí el programa completo de Casa BLU: