Camión baleado y un menor de edad herido dejó nuevo hecho terrorista del ELN en Antioquia

En máxima alerta siguen las autoridades de seguridad en Antioquia tras hechos terroristas que han generado integrantes del ELN en diferentes zonas de Antioquia, a propósito del paro armado a nivel nacional anunciado por 72 horas, motivo por el que 2.000 hombres se desplegaron en el territorio.

En las últimas horas la compañía Héroes de Tarazá atacó con ráfagas de fusil y ametralladora a tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles que adelantaban operaciones en el sector La Paulina, en Valdivia, lo que derivó en que un vehículo de carga pesada fuera impactado y un menor de edad resultara herido, siendo este auxiliado por la comunidad y trasladado al hospital local para recibir atención médica.

El brigadier general Fabio Leonardo Cancelado, comandante de la Séptima División del Ejército, señaló que las tropas están desplegadas en sitios estratégicos para evitar atentados.

"El objetivo es acompañar y brindar seguridad a la población civil y proteger la infraestructura crítica ante la amenaza del mal llamado paro armado por parte del cartel narcoterrorista del ELN. Nuestras unidades se encuentran en alistamiento total y en operaciones permanentes para prevenir cualquier acción terrorista o afectación a los derechos humanos de los habitantes de las diferentes regiones", destacó el militar.



Y es que en ese mismo sitio de la vía a Medellín - Costa Caribe se registró la quema de un bus de servicio público proveniente de Barranquilla con 18 pasajeros, motivo por el que incluso el alcalde de esta localidad, del Norte de Antioquia, Carlos Molina, expresó su preocupación por la recurrencia de este tipo de hechos en los últimos meses.

"Un tema que, de cierta manera, en lo personal, no deja de de generar consternación, deja, digamos, mucha impotencia, porque si precisamente sobre esa zona, pues se sabe que es la más álgida, creo que hay que tener un especial cuidado, cuanto al tema de las fuerzas militares sobre ese sector", advirtió el mandatario local.

Lo anterior se suma a que en las primera horas de este lunes 15 de diciembre se identificaron banderas del grupo guerrillero en el municipio de Caldas, cerca al alto de Minas, y en la autopista Norte, entre Copacabana y Girardota.

De igual manera, avanzan las verificaciones para determinar si un atentado con explosivos por parte del mismo grupo armado fue el responsable de afectaciones identificadas en las últimas horas en un puente sobre la vía La Mansa - Primavera, kilómetro 37 + 750, sector El Barroso, donde pobladores de la zona, en la vía a Salgar, reportaron un fuerte estruendo.

Estas acciones atribuidas al ELN se suman a la presencia de explosivos y banderas en dos tramos de la autopista Medellín - Bogotá que también obligaron al cierre preventivo de la vía por varias horas este domingo 14 de diciembre.

Un último suceso que aún no se ha atribuido al ELN, pero está siendo materia de investigación tiene que ver con una carga explosiva activada en la vía Medellín - La Pintada que incluso produjo el levantamiento de la calzada. Por los responsables del ataque ya la Gobernación ofreció 50 millones de pesos para quien brinde información que permita su captura.