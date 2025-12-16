En vivo
Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / La suerte toca a Valledupar: un nuevo millonario con MiLoto

La suerte toca a Valledupar: un nuevo millonario con MiLoto

Un afortunado habitante de Valledupar se llevó el premio mayor de $550 millones en el sorteo 0450 de MiLoto. Este hito se suma a los $38.000 millones que el juego ha entregado en premios a nivel nacional.

