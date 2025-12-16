La suerte toca a Valledupar: un nuevo millonario con MiLoto

Valledupar, la capital mundial del vallenato, tiene un motivo adicional para celebrar el inicio de las festividades decembrinas. Un residente de la región Caribe se convirtió en el más reciente millonario de Colombia tras acertar los números del premio mayor de MiLoto, un sorteo que continúa consolidándose como uno de los juegos de azar con mayor impacto en el país.

El pasado 16 de diciembre de 2025, el sorteo No. 0450 de MiLoto arrojó la combinación ganadora: 04, 18, 28, 29 y 35. Esta secuencia numérica le cambió la vida a un afortunado apostador que se hizo acreedor a la impresionante suma de $550 millones.

El tiquete ganador fue adquirido en la modalidad manual a través de un punto de la red aliada Supergiros, según informó el Operador Nacional de Juegos. Además,Valledupar suma su segundo ganador del premio mayor en la historia de MiLoto.

Un Sorteo que Multiplica Millonarios

El impacto económico de MiLoto trasciende este premio individual. Desde su lanzamiento, el juego ha registrado cifras notables que evidencian su contribución tanto a los ganadores como al sector de la salud en Colombia.



Según datos oficiales, entre el 20 de octubre de 2023 y el 14 de diciembre de 2025, MiLoto ha superado la marca de los $38.000 millones en premios pagados, distribuyendo fortuna a lo largo y ancho del país. En este mismo periodo, el sorteo ha dejado un total de 12.904 ganadores a nivel nacional, con una bolsa total de premios repartidos que supera los $649 millones (incluyendo premios de menor cuantía).

Este éxito no solo beneficia a los afortunados, sino que también tiene un efecto directo en las arcas públicas. Durante el mismo periodo, MiLoto registró aportes a la salud que ascienden a más de $16.864 millones, cumpliendo con su función social como juego de suerte y azar regulado.

Pasos para Reclamar el Premio Mayor

El nuevo millonario de Valledupar debe seguir un procedimiento específico para recibir su premio. Para hacer efectivo el cobro de los $550 millones, el ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar las condiciones detalladas y los pasos a seguir en la página web oficial del operador: baloto.com. Es fundamental que los ganadores se informen adecuadamente para garantizar un proceso de reclamación seguro y oportuno.

Cómo Participar en Próximos Sorteos

La facilidad de participación es uno de los atractivos de MiLoto. Los interesados pueden adquirir sus tiquetes de diversas formas, lo que aumenta las posibilidades de ganar el premio mayor desde cualquier punto del país.

MiLoto está disponible para su compra a través de la página web oficial baloto.com, permitiendo a los usuarios jugar desde la comodidad de un celular o computador. Adicionalmente, el juego mantiene una robusta presencia física con más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS distribuidos en todo el territorio nacional, además de estar disponible en las principales cadenas de grandes superficies.

