31 de julio de 2021 - Casa BLU, programa completo

Este sábado en Casa BLU estuvo Paula Agredo, sobreviviente de un accidente en bicicleta, quien habló sobre su historia de vida.

"Cuando yo me caí, no sabemos cómo pero mi cerebro se partió en dos. Una parte se soltó y se llevó la arteria más importante del cerebro y tenían que abrir para poder descomprimir porque si no yo me iba a morir", dijo.

Por otro lado, estuvo Elis Ricaurte, líder de Desarrollo Sostenible de Decathlon, quien habló sobre el ejercicio en casa.

Además, estuvo Laura Restrepo, fundadora de Bloom, quien habló sobre resignificar la menstruación.

"Hay una falta de información impresionante sobre de la anatomía femenina y de entender en sí qué es la menstruación", indicó.

Escuche el programa completo aquí: