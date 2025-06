Unicef alerta: 1 de cada 10 universitarios en Colombia enfrenta una crisis de salud mental

Colombia atraviesa una silenciosa pero preocupante crisis de salud mental entre los jóvenes pues al menos 1 de cada 10 universitarios está enfrentando actualmente una crisis emocional.

Aunque la situación es grave y urgente, aún persisten los estigmas, la falta de diálogo en las familias y una desconexión generacional que agrava el problema.

Ante este panorama, Unicef Colombia lanzó la campaña “Chévere Hablar”, una nueva fase de la ya conocida iniciativa Abraza tu mente, con el objetivo de invitar a padres, cuidadores y docentes a escuchar con empatía y abrir espacios seguros de conversación con los adolescentes.

Unicef

“Una conversación puede salvar vidas”

En una entrevista con Blu Radio, Vladimir Reyes, oficial de salud mental de UNICEF Colombia, explicó que muchos adolescentes enfrentan barreras de juicio, estigma y castigo cuando intentan expresar sus emociones.

Esta falta de apoyo no solo impide el acceso a ayuda profesional, sino que puede profundizar los síntomas de ansiedad, depresión y otros trastornos mentales.

“Cuando un adolescente dice que se siente mal, muchas veces es ignorado o etiquetado como ‘perezoso’ o ‘dramático’. Eso rompe el puente del apoyo, y ese puente es un derecho”, afirmó.

Comunicación sin prejuicios: el reto de padres y cuidadores

Una de las principales brechas identificadas es la dificultad de comunicación entre padres e hijos. Muchos adultos replican los modelos de crianza con los que crecieron, que minimizan las emociones y priorizan el silencio o el castigo físico, lo cual es contraproducente, según Unicef.

“No es que los jóvenes no hablen, es que no lo hacen de la forma ni en el momento que los adultos quieren. Por eso hay que estar disponibles, validar lo que nos comparten y no reaccionar con violencia o indiferencia”, indicó Reyes.

Referencia depresión Foto: ImageFx

Hablar de salud mental con los adolescentes

La campaña “Chévere Hablar” propone nueve tips clave que se divulgarán semanalmente a través de las redes sociales. Entre los más importantes están:



Prepárese para hablar de verdad: no improvise. Hable desde el respeto y sin prejuicios.

no improvise. Hable desde el respeto y sin prejuicios. Valide la apertura emocional: si su hijo le comparte algo, reconózcalo positivamente.

si su hijo le comparte algo, reconózcalo positivamente. No deje que el silencio se imponga: insista con paciencia y en el momento adecuado.

Cada uno de estos consejos está pensado para romper el silencio, prevenir crisis graves y fortalecer los lazos familiares.

