Comprar casa dejaría de ser un problema: FNA busca financiar el 100% del valor de las viviendas

Para miles de familias en Colombia, tener una casa propia sigue siendo un sueño difícil de alcanzar. La falta de recursos y las dificultades para acceder a un crédito impiden que muchas personas logren ese objetivo. Incluso el pago de la cuota inicial se convierte en un obstáculo, aun para quienes ya asumen mensualmente un arriendo similar al valor de una posible cuota hipotecaria.

Ante este panorama, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció una medida que podría transformar la vida de muchos colombianos: la posibilidad de financiar hasta el 100% del valor de una vivienda de Interés Social (VIS).

De acuerdo con la presidenta del FNA, Laura Roa, esta propuesta —que podría entrar en vigor durante el primer trimestre de 2026— busca ofrecer una solución real a las familias que cuentan con ingresos estables, pero no con el ahorro necesario para cubrir la cuota inicial.

“Nos encontramos con familias que nos dicen: ‘Yo puedo pagar un arriendo de 700 u 800 mil pesos, pero no tengo cómo reunir la cuota inicial’. Por eso estamos trabajando en el 100% de financiamiento, para que ese dinero que hoy se va en arriendo se convierta en el pago de su propia casa”, aseguró Roa en entrevista con Blu Radio.



Fondo Nacional del Ahorro financiará hasta el 90 % del valor total de viviendas VIS y VIP

Créditos del FNA cubrirían el valor total de la vivienda

Actualmente, el Fondo Nacional del Ahorro ofrece créditos que cubren hasta el 90% del valor del inmueble, una cifra superior a la de otras entidades financieras. Sin embargo, el objetivo ahora es eliminar por completo la brecha económica que impide a miles de hogares acceder a una vivienda propia.

Según Roa, con el nuevo esquema, una familia que paga entre $700.000 y $800.000 de arriendo podría destinar la misma suma, o incluso menos, para pagar su casa. “Hoy tenemos líneas que permiten cuotas desde $320.000 por el 90% del valor del inmueble. Con el 100%, podrían ser $500.000, mucho menos de lo que muchos pagan por arrendar”, explicó la funcionaria.



Alianza entre Gobierno y territorios fortalecerá la estrategia

El éxito de esta iniciativa depende del trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, el FNA y las alcaldías locales, que pueden aportar subsidios o facilitar terrenos para construir proyectos de vivienda. Estas alianzas han sido fundamentales para impulsar el acceso a créditos en los últimos meses y fortalecer programas como el de arrendamiento social, que permite a las familias ir pagando su vivienda mientras la habitan.

Roa también señaló que el FNA continuará ampliando sus líneas de crédito especiales para jóvenes, maestros, colombianos en el exterior y trabajadores del sector público. “Queremos que la casa propia deje de ser un privilegio y se convierta en una posibilidad real para todos los colombianos”, concluyó.