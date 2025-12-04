Así puede detectar en 30 segundos documentos digitales falsos este diciembre

El incremento de trámites, pagos y compras en línea durante la temporada navideña eleva también la exposición a la suplantación de documentos digitales, un fraude que con frecuencia no se detecta hasta semanas después, cuando empiezan a llegar cobros o reclamos no autorizados. Expertos y empresas especializadas recomiendan medidas sencillas y rápidas para revisar la veracidad de documentos en menos de un minuto.

Según un análisis de TransUnión, en el primer semestre de 2025 el 2,3 % de las transacciones en línea fueron catalogadas como “sospechosas”. Paralelamente, un estudio de DataCrédito Experian revela que el 97,7 % de los colombianos considera que estos delitos son frecuentes y que el 36,6 % se ha visto afectado directamente en lo corrido del año. La Superintendencia Financiera reportó más de 309.000 reclamaciones por estafas en compras y pagos por internet solo en el primer semestre de 2025.

La empresa AUCO, especializada en detección de fraude mediante modelos avanzados de inteligencia artificial, advierte que muchos de estos episodios pasan como legítimos durante la temporada navideña y estallan entre enero y febrero, cuando surgen incumplimientos de pago, contratos no firmados o créditos activados sin solicitud. “Los fraudes modernos no se detectan de inmediato, entran poco a poco sin hacer ruido y empiezan a estallar entre enero y febrero, cuando se evidencian incumplimientos de pagos o reclamaciones”, señala Santiago Montoya, CEO de AUCO. Montoya añade que “la suplantación más fácil de hacer es la que pasa solo por el ojo humano y no por la revisión de una máquina”.



Cómo se falsifican hoy los documentos digitales (en 4 pasos)

Obtención de documentos originales, sin protocolos de seguridad. Fotos de cédulas, extractos y certificados circulan por WhatsApp, correos o grupos, y son la materia prima para la falsificación. Por eso se recomienda solicitar imágenes tomadas en tiempo real y no archivos adjuntos. Edición del rostro. Con herramientas de IA se sustituyen y retocan rostros, ajustando sombras, proporciones y detalles, para que la fotografía parezca auténtica. Plantillas institucionales falsificadas. Los estafadores insertan datos reales en formatos que imitan contratos, extractos o certificaciones, incluyendo firmas digitalizadas y logos de baja calidad. Simulación de “tiempo real” en video o audio. Deepfakes y audios clonados permiten crear pruebas que aparentan haber sido generadas en vivo, facilitando la solicitud de dinero o la activación de servicios a nombre de la víctima.

Firmar documentos Foto: Freepik

Seis consejos prácticos para identificar fraudes en 30 segundos