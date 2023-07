Cinco cosas que debe desechar de su dormitorio sin pensarlo dos veces

En nuestros hogares, el dormitorio es un lugar especial donde buscamos tranquilidad y descanso. Sin embargo, a menudo se convierte en un espacio desordenado y caótico, lo cual afecta negativamente su sensación de calma y bienestar. Si desea transformar su dormitorio en un santuario de paz, es importante que se deshaga de ciertas cosas que no aportan valor ni contribuyen a crear un ambiente relajante. son los cinco elementos que debe desechar de su dormitorio sin dudarlo, según los consejos de Jennifer Jarrett, reconocida organizadora profesional y fundadora de Jenuinely Contained.

Sábanas o mantas rotas

¿Tiene sábanas o mantas rotas o manchadas en su dormitorio? Ha llegado el momento de deshacerse de ellas y darse un capricho con algo nuevo. Según Jarrett, unas sábanas nuevas pueden transformar instantáneamente una habitación y mejorar su experiencia de sueño. No se conforme con sábanas desgastadas que le hagan sentir incómodo. Además, recuerde que las sábanas y mantas viejas aún pueden tener un segundo uso. Si están en buen estado, considere donarlas a un reciclador de textiles o a un refugio de animales.

rays sun make their way through the curtains of the window. reflection of curtains yavdat/Getty Images/iStockphoto

Organice su mesita de noche

¿Su mesita de noche es un caos? Este mueble suele convertirse en un lugar de acumulación de objetos, especialmente libros. Según Jarrett, muchos libros permanecen en las mesitas de noche durante meses o incluso años sin ser tocados. Para evitar el desorden y la sensación de caos visual, es importante establecer un plan. Intente mantener un máximo de dos libros en su mesita de noche y coloque los demás en una estantería. De esta manera, logrará una reducción del desorden y una mayor sensación de armonía en su dormitorio.

The sleeping couple on the bed. night time Viacheslav Peretiatko/Getty Images/iStockphoto

Deshágase de las revistas antiguas

Tener revistas antiguas acumuladas en su dormitorio es algo común, ya sea en el armario, en la mesita de noche o guardadas en un cajón. Sin embargo, es importante que se deshaga de ellas. Según Jarrett, las revistas antiguas tienden a ocupar espacio innecesariamente y contribuyen al desorden visual. Realice una limpieza a fondo y deshágase de todas ellas. Si hay algún artículo o receta que le gustaría conservar, puede tomar una foto de la página con su teléfono. Luego, lleve la pila de revistas al contenedor de reciclaje.

Old magazines on wooden table Ellica_S/Getty Images/iStockphoto

Publicidad

Productos de maquillaje vencidos

Si tiene un tocador en su dormitorio, es probable que tenga algunos productos de maquillaje vencidos. Jennifer Jarrett recomienda hacer un inventario de estos productos y deshacerse de todo lo que esté vencido. Los productos de belleza tienen una vida útil limitada, y su uso después de la fecha de vencimiento puede tener consecuencias negativas para su piel y salud. Preste atención a la fecha de caducidad indicada en los envases y deseche aquellos que hayan superado su tiempo de uso recomendado. Recuerde que los productos de belleza antiguos, especialmente los no en polvo, pueden convertirse en un caldo de cultivo para bacterias y causar infecciones.

Maquillaje Ivan Bajic/Getty Images

Medias viejas

Revise el cajón de sus medias en el dormitorio. Si encuentra calcetines gastados o con agujeros, ha llegado el momento de deshacerse de ellos. Los calcetines son elementos fáciles de reemplazar y su renovación no conlleva riesgos. A diferencia de una prenda de vestir que pueda ser reparada, los calcetines desgastados simplemente deben ser descartados. No permita que calcetines en mal estado arruinen su estilo o le causen incomodidad. Deseche los que ya no están en buen estado y regálese unos calcetines nuevos.

Calcetines Almaje/Getty Images/iStockphoto