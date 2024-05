Antiguas Farc instan a Petro a llevar a Timochenko a la ONU para denunciar incumplimiento de acuerdo

El senador Julián Gallo, conocido durante el conflicto armado con el alias de ‘Carlos Antonio Lozada’, expresó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, su preocupación por los incumplimientos del acuerdo de paz por parte del Estado y apoyó la decisión del presidente Gustavo Petro de llevar este asunto ante las Naciones Unidas

Gallo propuso que Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko y actual presidente del partido Comunes, acompañe a Petro en su presentación ante la ONU.

"Es fundamental que se escuche también la voz de las antiguas Farc, como alta parte contratante del acuerdo, que hoy en día es un documento oficial de las Naciones Unidas", afirmó el senador.

Según el senador Gallo, las modificaciones hechas al acuerdo durante su trámite en el Congreso y decisiones posteriores de la Corte Constitucional distorsionaron el contenido original del acuerdo, algo que, a su parecer, ha afectado su implementación.

Es necesario que el presidente Petro no solo denuncie estos cambios, sino que también lleve al texto inicial y no a lo que se modificó Dijo Carlos Antonio Lozada

El senador detalló varios puntos clave donde se han observado mayores fallos, incluyendo la falta de avance en la reforma política necesaria para ajustar los topes y fuentes de financiamiento en las campañas electorales. Además, mencionó que aún no se ha avanzado suficientemente en la distribución y titulación de tierras, aspectos fundamentales para la reforma agraria pactada.

Petro denunciará en la ONU

Recientemente, en la ceremonia de posesión de Mary Lucero Novoa como magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, el presidente Gustavo Petro enfatizó su compromiso con el acuerdo de paz y expresó su determinación de denunciar ante la ONU el incumplimiento del Estado.

"Si no se cumple el acuerdo de paz, me presentaré ante la ONU para reconocer que el Estado no quiere cumplir lo pactado en 2016", declaró.

Petro también criticó el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): cuestionó su eficacia como instancia de cierre y verdad en el proceso de paz. Se refirió al caso de Salvatore Mancusoy las disputas sobre su clasificación y jurisdicción adecuada, Petro destacó que la fragmentación en la administración de la justicia contribuye a la impunidad y obstaculiza la consecución de la verdad y la reparación para las víctimas.