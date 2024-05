Petro advierte que iría a la ONU a decir que el Estado no quiere cumplir acuerdo de paz

En medio de la posesión de Mary Lucero Novoa como magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, el presidente Gustavo Petro aseguró que, sin importar las consecuencias, si no se cumple el acuerdo de paz se presentaría ante la ONU para reconocer que el Estado no quiere cumplir lo pactado en 2016.

“Yo quiero que se abra la discusión porque nos va a tocar ir a las Naciones Unidas cada 3 meses (…) pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó”, dijo el mandatario.

Agregó, que uno de los puntos que no se están cumpliendo del acuerdo de paz, además de la reforma agraria, tiene que ver con la justicia, la verdad y la reparación, por eso se refirió al papel de la JEP como instancia de cierre y de verdad y asegura que no está cumpliendo.

“La JEP como instancia de cierre de la verdad en Colombia. Si vamos a la práctica con siete años del acuerdo, la JEP no es la instancia de cierre de la verdad, la demostración de eso es la discusión que hubo alrededor del tema de Mancuso, la discusión jurídica era que Salvatore Mancuso era un paramilitar, no una bisagra, … y al ser un paramilitar, su instancia no es la JEP sino Justicia y Paz y entonces la verdad se fragmenta (…) y esa es la piedra angular de la impunidad”, señaló Petro.

Publicidad

Concluye el mandatario en que, si no se cumplen los acuerdos, una ola de violencia regresará al país. Horas después, en un trino, intentó explicar su afirmación y lo que se debe hacer para cumplir con los tres ejes del acuerdo.

En primer lugar, la reforma agraria con la compra de tierras para entregar a campesinos, en segundo, la trasformación del territorio que se quiere lograr a través del cambio de las vigencias futuras para que la inversión pública sea destinada a priorizar las regiones excluidas, y por último la verdad judicial, con la que quiere un mega tribunal al que no le caminan.