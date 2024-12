¿Colombia es un país quesero?

A pesar de que Colombia cuenta con una vasta tradición en la producción de quesos, los datos indican que su consumo per cápita no alcanza los niveles de otros países como Argentina y Brasil. Nicolás Buitrago, director de mercado de Lactalis Colombia, agregó que, aunque la variedad de quesos colombianos es notable, su consumo podría incrementarse.

"A pesar de que Colombia es un país con gran tradición en la producción de quesos, el consumo per cápita en Colombia no es tan alto como en países. Argentina, Chile, México, Brasil inclusive, pueden duplicarlo. Sin embargo, Colombia no deja de ser un país referente en Latinoamérica, con variedades de mucha tradición como el queso campesino, el queso Paipa, el costeño, doble crema, pero también exhibiendo cada vez más productos con mayor grado de maduración y especialidad, como lo son los quesos parmesano y el cheddar siendo estos últimos cada vez más adoptados y usados en la cocina colombiana", dijo.

Uno de los mitos puestos a prueba en la conversación fue si los quesos de mayor maduración son necesariamente más costosos. Al respecto, Buitrago comentó: “Esto es un mito. Los quesos madurados pueden implicar costos adicionales debido a los cuidados especiales que requieren, pero no siempre son más caros que los quesos frescos.” El experto menciona también que quesos como el parmesano y el cheddar son excelentes opciones que, a pesar de su largo proceso de maduración, son competitivos en el mercado.

El diálogo continuó alrededor del impacto del queso en la salud. Aquí se presentó el interrogante sobre si el queso es malo para el estómago, especialmente para personas intolerantes a la lactosa. La respuesta reveló otro mito.

“El queso en sí no es malo para el estómago. De hecho, muchos quesos madurados contienen menos lactosa, haciéndolos más digeribles”, aseguró Buitrago.

La importancia de la tabla de quesos

En esta feria los asistentes podrán disfrutar de actividades de entretenimiento con música, show de talladores de quesos a cargo de estudiantes de artes plásticas / Foto: Feria de quesos Bogotá 2023

Publicidad

Finalmente, se habló sobre las tablas de quesos y el mito de que solo se pueden hacer con quesos costosos. “¡Totalmente un mito! La experiencia de una buena tabla de quesos se basa en la variedad y en la combinación de sabores y texturas,” dijo Buitrago.

Buitrago no solo desmintió varios temas comunes sobre el queso, sino que también destaca la riqueza cultural que este alimento representa en la gastronomía de Colombia. Con una mezcla de tradición y modernidad, el queso sigue siendo un pilar en la experiencia culinaria de la región.