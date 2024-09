El sencillo truco para rallar queso de manera correcta, ¿lo estaba haciendo mal?

Hay diferentes factores que influyen cuando se pretende llevar a cabo esta tarea. Ya sea porque el queso es demasiado blando y se deshace al intentar rallarlo, o porque el rallador, con sus superficies afiladas, pone en riesgo los nudillos, la tarea puede resultar más complicada de lo que parece.

Además, sostener el rallador en la posición incorrecta puede aumentar la incomodidad y el riesgo de lesiones . A menudo, lo que comienza como un simple paso en la preparación de una receta, termina siendo una prueba de paciencia y destreza manual.

Por esto, Brenna Breedlove @go4gobbler, una usuaria de Tik Tok , publicó un video a través de esta plataforma en dónde menciona que,"Hay cosas tan sencillas que a veces siento que desafían mi inteligencia", mientras mostraba un rallador y un bloque de queso en su cocina. En el video, el texto superpuesto decía: "Las cosas que aprendo en TikTok".

Luego, Brenna gira el rallador horizontalmente y coloca el queso encima para rallarlo de una manera más fácil. El video se viralizó, acumulando más de 25 millones de visualizaciones.

Muchas personas suelen colocar el rallador en posición vertical, moviendo el queso hacia arriba y abajo, acumulando el queso en su interior.

En los comentarios, los espectadores compartieron sus reacciones. Uno escribió: "¿Me estás diciendo que he hecho esto mal durante 40 años?". Otro comentó en tono humorístico: "Esto me habría ahorrado varios golpes en los nudillos". Un tercero agregó: "La culpa es de mi mamá, que me enseñó a hacerlo de otra manera".

¿Es realmente un método más eficiente para rallar queso? Según USA Today, el periódico diario y una empresa de transmisión de noticias estadounidense, rallarlo horizontalmente es más fácil y seguro, ya que estabiliza mejor el rallador y reduce el riesgo de cortarse. Además, facilita trasladar el queso rallado a un plato.

Aprender a través de las redes sociales se ha vuelto una herramienta invaluable en la vida cotidiana. Plataformas como TikTok o YouTube ofrecen una gran variedad de trucos y consejos prácticos que pueden facilitar tareas. Estas pequeñas lecciones, compartidas por usuarios de todo el mundo, no solo ahorran tiempo y esfuerzo, sino que también demuestran cómo el conocimiento colectivo puede mejorar la vida diaria de formas sorprendentes.