Lina Tejeiro la rompió, espectacular Tik Tok se llevó aplausos: “Mi hermana es ñera y no se ve así”

Si por algo se ha caracterizado la actriz Lina Tejeiro, es por mostrar su talento en las redes sociales y no solo como actriz, ya hasta la conocen como la 'reina del Tik Tok' y no es para menos.

La hermosa llanera no para de descrestar a sus seguidores y hasta colegas con su contenido digital. En esta ocasión se llevó más de un aplauso haciendo el doblaje de una canción interpretada por una artista de música urbana cuyo usuario en Instagram es @keilinchh.

En el contenido, originalmente publicado en Tik Tok, y reproducido en sus demás redes sociales, se muestra a la actriz con un chaleco de cuero y unas gafas de sol negras. Frente a la cámara, la actriz interpreta a una ‘ñera’ y sorprende con su doblaje.

“Esta ñera se robará tu corazón, yo me transjormo”, fue el pie de foto que dejó la actriz acompañando la publicación.

Los comentarios por supuesto no se hicieron esperar. “No puedo con tanto”, “la mejor”, “ahora se me quedó pegada la canción”, “esto ya es demasiado jajaja”, “mi hermana es ñera y no se ve así”, “lo peor del tema es que se te ve natural jaja”, “eres la más” y “me muero de la risa”, escribieron algunos usuarios en la publicación que ya suma más de 450.000 ‘Me Gusta’ y cerca de 18.000 comentarios.

