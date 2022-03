“Prefiero ser una payasa que rogarle a mi ex”: Yina Calderón le responde a Lina Tejeiro

A los múltiples escándalos de Yina Calderón , acostumbrada a dar de qué hablar, se suma la pelea que esta ‘cazando’ en los últimos días con Lina Tejeiro . Y todo por unas conversaciones de la actriz llanera con la también influencer 'La Jesuu', en las que habría sido mencionada.

Calderón dio su opinión sobre el resultado de las cirugías de 'La Jesuu' y dijo que se 'pegó' una "desinflada".

"Mejor dicho fue como una señal de Dios. Vea parce, vea como quedó ella, yo no sé si ella se va a desinflamar, ojalá se desinflame pero nenes yo no me voy a poner a hacerme ni pómulos, ni cara cuadrada, mejor dicho me hicieron fue un favor a mí. 'La Jesuu' se puso a subir ese vídeo y me salvó a mí...pilas, porque la cara así no se ve chévere, pilas", dijo la 'reina' de la fajas el país.

Ante estas declaraciones, ‘La Jessu’ no se quedó callada y respondió contundentemente, también a través de un video en redes sociales.

Tejeiro, quien es amiga de 'La Jesuu', resultó envuelta en esta pelea por unos trinos en los que, sin mencionarla, se fue en contra de Calderón. “¿Hipócrita yo? Jajajajaja hipócrita si hubiese querido ser su amiga, pues estaría fallándole a mis principios”, posteó la actriz. Aunque no mencionó a Yina en sus mensajes, sus seguidores aseguraron que la destinataria de los mismos sí era la ‘barbie colombiana’.

Calderón arremetió de nuevo contra Lina y en un video en sus historias de Instagram le respondió. “No se meta en lo que no le importa”, expresó. Además le dejó en claro que el tema era con ‘La Jesuu’ y no con ella".

Pero ahí no paró todo. Lina publicó un video, en el que con tremendas carcajadas se burló de la empresaria e influencer. "Creo que a los Gasca se les escapó un payaso del circo", sin mencionar en absoluto a Calderón.

La polémica siguió con el más reciente video de Yina en el que le responde, con mensajes bastante agresivos, a Lina Tejeiro, tanto así que hasta el Andy Rivera salió involucrado. “Sea o no sea para mí, estoy segura que si lo es, yo no tengo ningún problema con llegar a ser payaso de circo”, dijo Calderón.

Y afirmó que prefiere ser una payasa de circo y “no una payasa que anda detrás del exnovio, cuando él no le para bolas y escasamente la busca por ratos para…pero no la muestra”, publicó.

Calderón, acostumbrada a los 'rifirrafes' en las redes sociales, como también a sus múltiples cirugías, remató el clip diciendo que "tampoco cuenta el chiste", palabras que sus seguidores relacionaron con el video de Lina Tejeiro.

