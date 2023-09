"Que no les pase": usuaria de TransMilenio se llevó gran sorpresa al comprar queso en el sistema En su video, la usuaria expresó su desconcierto: "Lo que me vendieron como queso no sé si es como una mezcla de maicena, una torta, no sé ni siquiera qué es o si esto tiene sal, no sé qué tiene, pero queso no es. Esto es para que no les pase a ustedes".