Es una troncal de TransMilenio exactamente igual: Diego Escallón, demandante del Corredor Verde

El Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Bogotá admitió una acción popular contra el proyecto del Corredor Verde por la carrera Séptima , que ha sido una constante pelea entre la alcaldesa Claudia López con algunos de los ciudadanos que viven en esa zona. La demanda se argumenta en la presunta amenaza a los derechos colectivos y la moralidad administrativa que se está implementando.

Uno de los demandantes contra la Alcaldía de Bogotá y el IDU es Diego Escallón, quien en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, dijo que, aunque el proyecto promete ser una cosa, en realidad es “exactamente igual” a una troncal de TransMilenio, lo que no es viable para la Séptima, según explicó.

“Nosotros interpusimos esta acción popular no para debatir la conveniencia o no del proyecto, sino por argumentos jurídicos y financieros que demuestran que hay unos errores en la estructuración y unas actuaciones por parte de la Alcaldía Mayor y el IDU, que no corresponden a la ley”, indicó.

Escallón recalcó que la alcaldesa ha dicho que no se puede y no habrá un nuevo carril de TransMilenio por la Séptima, pero “comparando el sistema de transporte”, es el mismo.

“La alcaldesa todo el tiempo en campaña nos dijo que no iba a desarrollar un TransMilenio por la Séptima. En realidad, cuando uno compara los dos proyectos son una troncal de TransMilenio exactamente igual (…) Se desconoce el modo de transporte que puede implementarse” en la Séptima, añadió.

Y es que, justamente, la mandataria de la capital del país dijo que “quién pare el Corredor Verde de la Séptima, para el Metro” de Bogotá.

