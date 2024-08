Cuidado con el consumo ‘fantasma’ de sus electrodomésticos: le puede salir caro el recibo

Muchas personas se sorprenden alrecibir facturas de luz más altas de lo esperado,sin saber que el "consumo fantasma" de sus electrodomésticos podría ser el culpable. Este fenómeno, también conocido como consumo "vampiro" o en "stand by", ocurre cuando los dispositivos eléctricos consumen energía incluso estando apagados, pero conectados a la corriente.

¿Qué es el consumo 'fantasma'?

El consumo fantasma se refiere a la energía consumida por electrodomésticos como televisores, decodificadores, laptops, consolas de videojuegos, microondas, cafeteras y cargadores de celular cuando están conectados pero no en uso. Este consumo puede representar entre el 5% y el 8% de su factura de energía mensual.

Consejos para reducir el consumo 'vampiro'

1. Utilizar Enchufes Inteligentes o Multitomas: Estos dispositivos permiten conectar varios aparatos a la vez y desconectarlos de manera simultánea o remota. Al usar un enchufe inteligente, los usuarios pueden ahorrar hasta un 10% en su consumo mensual de energía.

2. Elegir Enchufes Compatibles: Al adquirir un enchufe inteligente, es importante verificar que sea compatible con el celular del usuario y con la intensidad del voltaje de sus electrodomésticos. Se recomienda optar por enchufes de tamaño medio para no obstruir otras conexiones.

3. Funcionalidades Adicionales: Algunos enchufes inteligentes ofrecen el modo "away", que enciende los aparatos por seguridad cuando no hay nadie en casa. Otros cuentan con monitorización de consumo, lo que ayuda a medir el uso eléctrico, y los más avanzados se pueden activar mediante asistentes virtuales.

Con el aumento de los costos de energía y la creciente preocupación por el medio ambiente, minimizar el consumo fantasma es una forma efectiva de reducir tanto las facturas de energía como la huella de carbono de un hogar. Implementar estas sencillas recomendaciones no solo ayuda a ahorrar dinero, sino que también contribuye a un uso más responsable y eficiente de la energía.

Finalmente, estar consciente del consumo 'fantasma' y tomar medidas para reducirlo puede tener un impacto significativo en su presupuesto mensual y en la sostenibilidad del planeta.

¿Cuáles son los beneficios y el ahorro?

Con el conocimiento detallado del consumo de energía por electrodoméstico, los usuarios pueden tomar decisiones más efectivas sobre cómo reducir su uso de energía. Esto puede incluir restringir el uso de los electrodomésticos que consumen más energía o eliminar aquellos que no son esenciales.

