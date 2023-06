El microondas es una maravilla de la tecnología moderna. Los alimentos pueden pasar de estar helados a ardiendo en cuestión de segundos. Reduce el tiempo de cocción, acelera el tiempo de preparación y, en general, facilita el trabajo del cocinero en casa. Sin embargo, no todo debe ir al microondas. Algunos alimentos, bebidas y recipientes pueden liberar toxinas, quemarse, derretirse o incluso explotar si se calientan durante menos de un minuto. Algunos incluso pueden volverse tóxicos.

Algunos de estos alimentos son bastante comunes, incluso es posible que usted haya calentado alguno en el microondas. Sin embargo, solo porque no haya sucedido algo malo no significa que no pueda ocurrir.

1. Pimientos picantes

Los pimientos rojos, naranjas o verdes contienen un compuesto llamado capsaicina que les da su picante. Cuando se calientan los pimientos, especialmente las variedades ultra picantes, la capsaicina se volatiliza en el aire del microondas. Abrir la puerta del microondas te expone a los vapores que pueden irritar y quemar los pulmones, la garganta, los ojos y la nariz.

Forma de calentar: Ase y saltee los pimientos en lugar de ponerlos en el microondas.

2. Huevos duros

Está cansado de comer huevos fríos como refrigerio a mediodía, así que mete uno en el microondas durante 15 segundos. Todo parece estar bien hasta que explota. Ya sea con cáscara o pelado, los huevos calentados en el microondas liberan vapor. El vapor no puede escapar de las claras, por lo que la presión aumenta. Cuando corta (o peor aún, muerde) el huevo, el vapor se libera instantáneamente. La explosión resultante puede quemarlo.

Forma de calentar: Corte un huevo en cuartos antes de calentarlo en el microondas. Si tiene unos minutos, métalo en una taza de agua caliente y déjelo reposar durante 3 a 5 minutos.

3. Poliestireno expandido (espuma de poliestireno)

La espuma apta para alimentos es un tipo de plástico que puede liberar sustancias químicas dañinas en su comida y en el aire cuando se calienta. Además, la espuma no es estable al calor cuando se expone a microondas. Puede derretirse o deformarse.

Forma de calentar: ponga los alimentos en un plato o recipiente de vidrio en lugar de cocinarlos en poliestireno expandido. Cúbralos con una toalla de papel y caliéntelos en el microondas de manera normal.

4. Envases para llevar con asas

Los envases para llevar con asas tienen metal, lo que podría generar chispas y provocar un incendio. Como regla general, verifique que cualquier envase de plástico indique "Apto para microondas" antes de calentarlo.

Forma de calentar: Vierta los sobrantes en un recipiente o plato apto para microondas. Cubra con una toalla de papel para evitar salpicaduras y chisporroteos. Caliente de forma normal.

5. Taza de agua

Es mucho más rápido calentar agua para hacer té en el microondas que esperar a que hierva en una tetera, pero el ahorro de tiempo podría costarle caro. El agua que se calienta sola en el microondas puede volverse supercaliente. Aunque usted no vea burbujas, estas pueden formarse rápidamente cuando agregas una bolsita de té, una cuchara o incluso cuando mueve el agua. En casos raros, incluso podría explotar.

Forma de calentar: Deje que una tetera haga el trabajo. Si no tiene una estufa disponible, considera una opción eléctrica.

6. Uvas

No ponga un puñado de uvas en su avena y meta todo en el microondas. Las uvas se vuelven supercalientes y la pulpa azucarada se convierte rápidamente en plasma fundido. Podrían explotar en el microondas mientras las revuelves o incluso cuando das un mordisco, lanzando fruta ultracaliente.

Forma de calentar: Si desea calentar las uvas, considera asarlas en el horno durante unos minutos. También se calientan rápidamente en una sartén a fuego medio-alto.

7. Papas sobrantes

No se preocupe, aún puede cocinar rápidamente sus papas en el microondas. Pero si decide recalentarlas más tarde, toma medidas para evitar que se vuelvan peligrosas. Las papas a menudo albergan la bacteria Clostridium botulinum, causante del botulismo. Cuando se cocinan y no se almacenan inmediatamente en el refrigerador, las esporas de la bacteria pueden multiplicarse. El microondas tampoco eliminará la bacteria, por lo que sus papas del segundo día podrían causar malestar estomacal.

Forma de calentar: Lleve las papas cocidas que no se comerán al refrigerador lo más rápido posible. No las deje a temperatura ambiente durante horas y luego recaliéntela en el horno. Un consejo general: no hornee las papas en un envoltorio de papel de aluminio. Según las investigaciones, el estaño atrapa la humedad y acelera el crecimiento de esporas en el ambiente cálido y húmedo. Para obtener una piel de papa más crujiente y por el bien de su estómago, hornee las papas sin el envoltorio de papel de aluminio.

8. Carnes procesadas

El tocino, los perros calientes, las carnes frías y las salchichas deben cocinarse en la estufa o en el horno, no en el microondas. Calentar estos productos cárnicos procesados conduce a la formación de productos de oxidación del colesterol (COP, por sus siglas en inglés). Estos COP han sido relacionados con enfermedades cardíacas coronarias. Algunas investigaciones sugieren que esto también puede estar relacionado con la inflamación, acumulación de placa en las arterias y otras condiciones de salud.

Forma de calentar: Un estudio encontró que la parrilla también aumenta la cantidad de COP en las carnes, por lo que hornear en el horno o saltear pueden ser las opciones más seguras.

9. Salsa de tomate

Calentar salsas de tomate en el microondas a menudo resulta en salpicaduras. El calor y el vapor producidos por la salsa al calentarse tienen dificultades para escapar a través de la salsa espesa o alrededor de los trozos de ingredientes. El vapor se acumula hasta que es lo suficientemente poderoso como para romper y salpicar las paredes del microondas. En algunos casos, la salsa incluso puede explotar al removerla, lo que podría causar quemaduras y ciertamente manchar la ropa.

Forma de calentar: Calienta cualquier salsa en una pequeña sartén en la estufa. Esto permitirá un calentamiento uniforme y podrás revolver fácilmente para evitar la acumulación de vapor.

10. Nada

Nunca encienda el microondas vacío. Sin alimentos ni un recipiente para absorber las microondas, estas se reflejan de vuelta al magnetron.

1. ¿Es seguro calentar alimentos en envases de plástico en el microondas?

Verifique que el envase de plástico esté etiquetado como "apto para microondas". Esto asegura que el plástico ha sido probado y es seguro para su uso en el microondas. Si el envase no tiene esta etiqueta, es mejor transferir los alimentos a un recipiente de vidrio antes de calentarlos.

2. ¿Es peligroso calentar agua en el microondas?

Calentar agua en el microondas puede ser peligroso si no se tiene cuidado. El agua puede volverse supercaliente sin mostrar signos visibles de ebullición. Esto puede llevar a quemaduras graves al manipular el recipiente o agregar otros elementos al agua caliente. Es mejor calentar agua para bebidas calientes en una tetera o en la estufa.

3. ¿Por qué no se deben calentar los huevos duros en el microondas?

Los huevos duros pueden explotar cuando se calientan en el microondas debido a la acumulación de vapor dentro del huevo. Para calentar huevos duros, es recomendable cortarlos en cuartos antes de colocarlos en el microondas o calentarlos en agua caliente.

4. ¿Puedo calentar cualquier tipo de salsa en el microondas?

Es mejor evitar calentar salsas espesas en el microondas, ya que pueden salpicar y causar quemaduras. Es preferible calentar las salsas en una sartén pequeña en la estufa para un calentamiento uniforme y seguro.

5. ¿Qué debo hacer si algo se quema o explota en el microondas?

Si algo se quema o explota en el microondas, apague el microondas y abra la puerta con cuidado. Deja que se disipe el humo y retira con precaución los alimentos o recipientes dañados. Limpia el microondas antes de usarlo nuevamente y verifica si hay daños. Si es necesario, busca asistencia técnica para reparaciones.