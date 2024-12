Estos son los alimentos decembrinos que no debe darle a su mascota, puede afectar su salud

Las festividades de diciembre están llenas de celebraciones, comida deliciosa y momentos de alegría en familia. Sin embargo, para quienes tienen mascotas en casa, es importante recordar que no todos los alimentos que consumimos son adecuados para ellos. Durante la temporada decembrina, es común que muchas personas compartan con sus animales los platos tradicionales como natilla, buñuelos y otros manjares típicos de la época, pero lo que muchos no saben es que algunos de estos alimentos pueden ser peligrosos para su salud.

Los alimentos decembrinos que no debe darle a su mascota

En una reciente entrevista en Noticias de la Mañana con el doctor Pablo Acosta, médico veterinario y director de la clínica veterinaria Salud Animal, se discutieron las principales preocupaciones y recomendaciones para proteger a los animales durante las festividades. Aunque, al igual que los humanos, los perros y gatos disfrutan de la compañía y el cariño de sus dueños en esta época, su sistema digestivo es muy diferente al nuestro, por lo que algunos ingredientes comunes en los platos decembrinos, como el chocolate, las uvas, los frutos secos o las especias, pueden causarles problemas digestivos graves, intoxicaciones e incluso daños a largo plazo si se consumen en exceso. Además, el consumo de alcohol o alimentos excesivamente grasos pone en riesgo su salud hepática y general, lo que podría generar situaciones de emergencia.

"El perro y el gato deben acostumbrarse a una dieta basada en concentrado, y no se recomienda darles comida casera, ya que esto altera su tracto digestivo. Si les das bocados, es importante evitar los productos grasos, el chocolate, las uvas y cualquier alimento que contenga cebollas. Además, es mejor no ofrecerles carne, porque estas pueden estar contaminadas y causar problemas digestivos, como gastritis. También hay que tener cuidado con las bebidas alcohólicas como cerveza o aguardiente, ya que son muy peligrosas para ellos. En lugar de ofrecer comida casera, lo mejor es darles premios o bocados específicamente diseñados para animales", mencionó el doctor Pablo Acosta.

Su gato o perro puede enfermar si le da comida de adultos// Foto: Pexels

Esto le puede pasar a su mascota si le da alcohol



Uno de los mitos más comunes entre los dueños de mascotas durante las festividades es ofrecerles bebidas alcohólicas, creyendo que no causarán daño a sus animales. Sin embargo, el doctor Acosta es enfático al señalar los riesgos asociados a esta práctica. Según el especialista, “El hígado de los animales no está preparado para metabolizar alcohol de la misma manera que el de los humanos. Esto puede resultar en intoxicación severa, afectando su salud de forma irreversible”. Los animales, especialmente los perros y gatos, carecen de las enzimas necesarias para procesar el alcohol de forma efectiva, lo que hace que sus cuerpos no puedan eliminarlo correctamente. Esto lleva a una acumulación de alcohol en su sistema, que puede causar efectos devastadores.

Los síntomas de intoxicación por alcohol en mascotas incluyen desorientación, dificultad para respirar, vómitos, diarrea, temblores e incluso coma. En casos graves, la intoxicación puede afectar el sistema nervioso central, provocando daño cerebral, e incluso la muerte si no se trata a tiempo. Además, el consumo de alcohol puede alterar funciones vitales como la presión arterial, la temperatura corporal y el ritmo cardíaco, lo que pone en riesgo la vida del animal.

Es importante entender que, incluso pequeñas cantidades de alcohol, como una pequeña porción de cerveza o un sorbo de licor, pueden ser peligrosas para nuestras mascotas. Por ello, es esencial evitar compartir cualquier tipo de bebida alcohólica con los animales y mantener estos productos fuera de su alcance durante las celebraciones. La salud y el bienestar de nuestras mascotas deben ser siempre nuestra prioridad, por lo que, en lugar de ofrecerles alimentos o bebidas humanas, lo mejor es darles productos específicos para ellos, como premios diseñados para su consumo seguro.