Oración de Viernes Santo: pida por la prosperidad y salud del hogar este 29 de marzo

Este viernes, 29 de marzo de 2024, se conmemora la pasión, crucifixión y muerte de Cristo en el monte de Calvario. Por eso, es una oportunidad para ofrecer a Dios y agradecer por todo lo bueno, a través de la oración de Viernes Santo. Este día es una oportunidad de reflexión y perdón de culpas en la religión.

Oración del Viernes Santo

Señor Jesús,

Hombre de la Cruz,

a tu grito de dolor

me uno con mi dolor,

mis miedos y pérdidas,

mis decepciones y el vacío del corazón.

Te grito mi necesidad de Ti.

Señor Jesús,

Hombre de la Cruz,

como sacerdote, me hago intercesor

por todos mis hermanos y hermanas:

te traigo, uniéndolo a tu grito,

los gritos de los corazones que lloran

por sus seres queridos que han muerto.

Señor Jesús,

Hombre de la Cruz,

te traigo, uniéndolo a tu grito,

el miedo de los enfermos y de los ancianos,

el cansancio del personal sanitario

el agotamiento de las familias,

la desconfianza de los jóvenes, los niños y adolescentes.

Señor Jesús,

Hombre de la Cruz,

te traigo, uniéndolo a tu grito,

la preocupación de los empresarios,

el miedo de los trabajadores.

la inquietud de los profesores,

el desconcierto de nuestras comunidades cristianas que se resquebrajan.

Señor Jesús,

Hombre de la Cruz,

acepta nuestro clamor y escúchanos.

Enséñanos a encomendarnos

al Padre tuyo y nuestro,

a dejar que nos custodie

en sus amorosos brazos.

Señor Jesús,

Hombre de la Cruz,

acepta nuestro clamor y escúchanos,

seguros de que nada sucede

fuera de tu plan de amor;

enséñanos a creer

que todo, en Ti, tiene sentido.

Señor Jesús,

Hombre de la cruz,

confío en Ti.

Me encomiendo a Ti.

Oración de Viernes Santo // Foto: Bing Image Creator

Oración a Cristo crucificado

Mírame,

¡oh mi amado y buen Jesús!,

postrado en tu presencia: te ruego, con el mayor fervor,

imprimas en mi corazón vivos sentimientos de fe,

esperanza y caridad,

verdadero dolor de mis pecados y firmísimo propósito de jamás ofenderte;

mientras que yo,

con el mayor afecto y compasión de que soy capaz,

voy considerando y contemplando tus cinco llagas,

teniendo presente lo que de ti,

oh buen Jesús,

dijo el profeta David:

"Han taladrado mis manos y mis pies y se pueden contar todos mis huesos.

¿Qué se conmemora el Viernes Santo?

Es un día para reflexionar sobre el amor de Dios por la humanidad y el sacrificio de Jesús para salvarnos del pecado. El Viernes Santo permite la oración, el arrepentimiento y la conversión. Todo esto en la conmemoración de la pasión, muerte y crucifixión de Jesús en el monte Calvario.