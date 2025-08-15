Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Accidente Bogotá
Congreso ANDI
Multa a Éxito
Polémica Carlos Ramón González

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Cotidiano  / Adiós a la plancha tradicional, llegó al D1 electrodoméstico para la ropa que todos quieren

Adiós a la plancha tradicional, llegó al D1 electrodoméstico para la ropa que todos quieren

Ya no necesitará una tabla de planchar ni preocuparse por quemar su ropa, ya que este nuevo producto permite alisar las prendas directamente en la percha.

La plancha a vapor del D1 que todos buscan: especificaciones y precio
Foto creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 15, 2025 05:11 p. m.

Los hogares colombianos están experimentando una revolución en el cuidado de la ropa. Olvídese de la tediosa plancha convencional y la tabla de planchar; ha llegado un innovador electrodoméstico que promete transformar el planchado, y lo mejor de todo, está disponible en D1 a un precio que está dando de qué hablar.

Se trata de la plancha de vapor vertical, un aparato moderno que alisa los tejidos de forma rápida y eficiente, sin necesidad de aplicar presión fuerte sobre la tela.

A diferencia de su predecesora, esta tecnología no solo suaviza las fibras, sino que también ayuda a eliminar malos olores y a desinfectar las prendas, haciéndola mucho más versátil y funcional.

Esto no solo ahorra tiempo, sino que también cuida los tejidos delicados y reduce el riesgo de quemaduras accidentales. Además, su diseño portátil y ligero la convierte en la compañera perfecta para viajes o retoques rápidos.

El centro de esta sensación es la plancha a vapor del D1, que se ha convertido en la joya de la corona de las ofertas de electrodomésticos en D1.

Este modelo, con una potencia de 1600W y un tiempo de calentamiento aproximado de tan solo 20 segundos, está diseñada para ofrecer resultados rápidos y eficientes. Incluye accesorios prácticos como un vaso medidor y un cepillo, además de contar con un depósito de agua desmontable de 300 ml y un botón de salida de vapor ajustable.

La plancha a vapor del D1 que todos buscan: especificaciones y precio
Foto de del D1.

Publicidad

Mientras que otras planchas de vapor verticales en el mercado pueden rondar entre los 124.000 y los 650.000 pesos, la plancha a vapor del D1 se ofrece a un increíble precio de 99.900 pesos.

Una de sus mayores ventajas es su facilidad de uso y seguridad mejorada. Ya no necesitará una tabla de planchar ni preocuparse por quemar su ropa, ya que permite alisar las prendas directamente en la percha.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Tiendas D1

Electrodomésticos