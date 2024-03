¿Por qué algunas personas no encuentran pareja?

Son muchas las personas que no encuentran pareja o deciden estar solas, sin embargo, son varios los factores que llevan a los seres humanos a no socializar, dejar pasar oportunidades o simplemente optar por el camino de no tener una pareja.

En En Blu Jeans, Sergio Molina, investigador y PSD en Filosofía y experto en estos temas, habló sobre el comportamiento de las personas, qué impide conseguir una pareja y los motivos que los llevan a estar solteros.

Resaltó que en la medida en que no se tenga una versión propia de lo que somos, un amor propio, la gente se puede alejar de lo que quiere para su vida en materia de relaciones amorosas.

"La falta de preguntas y la falta de conocimiento propio que determine si quiero, si necesito, si deseo o si quizás puedo gastarme por el momento solo sola, como me encuentro", son algunos de los factores a tener en cuenta de acuerdo con el experto.

En ese sentido explicó, que, aunque difícil de comprender para algunas personas, los amores van y vienen y duran lo que tienen que durar, dejándo así de un lado el imagiario del amor eterno.

Agregó que las personas deben tener claro, cuestionar y hacer preguntas sobre lo que realmente buscan con la pareja que desean, si pasión, amor, un apoyo economico; "queremos una persona económicamente suficiente, una persona con un genérico que me divierte mucho por ahí, que dice, 'yo quiero a alguien con un buen sentido del humor'. Es decir, alguien divertido, divertida y el divertido", dijo.

De acuerdo con el experto, es necesario conocerse para poder saber qué es lo que se busca en una pareja, hecho que muchas personas aún no tienen claro.

"El conocimiento propio es previo a cualquier experiencia de vida del ser humano", dijo.

También hizo un llamado a descartar el asunto de parejas como como un tema de éxito y estatus social. "Definitivamente esto no me va a dar estatus ni me va a significar éxito. Para los otros debe ser una experiencia personal casi que sacra y esencial", dijo.

