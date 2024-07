Subsidio de transporte para estudiantes de Bogotá: ¿cuántos niños pueden acceder?

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) beneficia a cerca de 17.000 estudiantes de colegios públicos en Bogotá con el subsidio de transporte escolar. Sin embargo, 1.615 estudiantes beneficiados aún no han redimido este subsidio. Esta estrategia busca garantizar la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, cubriendo parte de los costos de transporte hacia sus instituciones educativas.

La entrega del subsidio se realiza en cinco ciclos establecidos a lo largo del año, conforme al calendario escolar y de acuerdo con la asistencia del estudiante a clases.

Invitación a padres y acudientes

La Secretaría de Educación del Distrito invita a los padres de familia y/o acudientes de los estudiantes beneficiados que aún no han redimido el subsidio de transporte escolar a que lo hagan antes de la fecha de vencimiento. De no reclamarse, este recurso se perderá, ya que no se podrá usar posteriormente.

Modificación del calendario

Además, la entidad informa que el calendario establecido inicialmente fue modificado. La fecha de pago del segundo ciclo del año lectivo se ha reprogramado para la tercera semana de agosto.

Publicidad

Detalles del cronograma

Ciclo 2:



Periodo de pago: 15 de marzo - 16 de mayo

Proyección fecha de abono: a partir de la tercera semana de agosto

Fecha máxima de reclamación por PQR: 23 de septiembre de 2024

Ciclo 3:



Periodo de pago: 17 de mayo - 1 de agosto

Proyección fecha de abono: a partir de la tercera semana de septiembre

Fecha máxima de reclamación por PQR: 18 de octubre de 2024

Ciclo 4:



Periodo de pago: 2 de agosto - 26 de septiembre

Proyección fecha de abono: a partir de la tercera semana de noviembre

Fecha máxima de reclamación por PQR: 19 de diciembre de 2024

Ciclo 5:



Periodo de pago: 27 de septiembre - 1 de diciembre

Proyección fecha de abono: A partir de la segunda semana de febrero de 2025

Fecha máxima de reclamación por PQR: 4 de marzo de 2025

Detalles del programa