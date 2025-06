Volvió el cepillo de dientes más popular al D1 y por solo $4.000: odontólogos lo probaron

Las Tiendas D1 han vuelto a dar de qué hablar, esta vez con un producto que ha sorprendido tanto a consumidores como a profesionales de la salud bucal.

Se trata del cepillo de dientes Ultra Suave Bucarine, un producto que vuelve a estas tiendas luego de haber causado sensación por su precio accesible —tan solo $4.000 pesos— y sus sorprendentes similitudes con cepillos premium como Curaprox, cuyo valor supera los $30.000.

Este cepillo ha ganado popularidad rápidamente en redes sociales, donde incluso odontólogos han analizado sus características.

La doctora Valentina Osorio, por ejemplo, compartió un video en el que destaca su diseño ergonómico, el cabezal pequeño y sus 5.500 cerdas de nylon, lo que lo convierte en una excelente opción para personas con encías sensibles o retracciones gingivales. También valoró positivamente la tapita protectora, un detalle práctico para quienes llevan su cepillo fuera de casa.

Otro odontólogo que lo revisó en redes mencionó: “El mango es ergonómico, las cerdas suaves terminan en punta y no lastiman la encía. Me parece una alternativa muy buena y accesible, aunque no sustituye a cepillos de marcas reconocidas que invierten millones en desarrollo”.

Aunque su suavidad ha sido elogiada, Osorio recomendó precaución: “Personalmente prefiero cepillos suaves sobre ultra suaves por su textura, pero este modelo es ideal para casos específicos como encías inflamadas o personas que ejercen mucha presión al cepillarse”.

Es importante resaltar que, aunque este cepillo ofrece muchas ventajas, los expertos coinciden en que el cuidado bucal no depende únicamente del cepillo. El uso complementario de seda dental y enjuague bucal sigue siendo clave para una higiene oral completa.

Por su bajo precio y buenos resultados, este cepillo de dientes del D1 se posiciona como una opción destacada en el segmento económico, ideal para quienes buscan cuidar su salud dental sin gastar de más.