A gritos se enfrentaron portero Delgado y DT Gamero en entrenamiento del Tolima

El medio Rincón del Vinotinto relató que Gamero eligió como titular en el entrenamiento al arquero paraguayo Joel Silva ya que Delgado manifestó presentar una molestia muscular y al no recibir pronta atención médica decidió salir del campo de juego.

Al parecer, esto molestó al entrenador, “quien también con un fuerte tono le pidió explicaciones a Delgado por su comportamiento”, relata el medio de hinchas tolimenses.

“¿Conmigo sí hay problema no? Entonces el otro va a losmedios y llora, y lo metes, y lo metes. No joda a mí me respeta, respete mi trabajo, respete mi profesión”.

Gamero por su parte, le respondió airadamente al guardameta Delgado: “Váyase, hermano, váyase”.

El exportero de Millonarios hizo caso y se quitó su buzo de entrenamiento y se marchó del ante la mirada de sus compañeros y la prensa.