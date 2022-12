A la cima uno no llega en solitario: Nelson Cardona

El deportista explicó que un exceso de confianza pudo haber acabado con su carrera, sin embargo, explicó que las ganas de luchar y de enfrentarse a sus miedos lo han sacado adelante.

“En la montaña uno no va con los mejores alpinistas, uno va con los mejores seres humanos para compartir esos momentos fuertes, uno solo puede ir más lejos, pero uno acompañado llega donde uno no se puede imaginar, uno no llega a la cima en solitario”, dijo

“Me estaba preparando para el Everest 2007, estábamos entonando las primeras mujeres, cometí un exceso de confianza, subí presurosamente al Nevado del Ruiz en 4 horas, yo debí haber parado en Manizales y luego seguir a los 5 mil metros”, explicó Cardona.

“Uno se cree el chacho y el superatleta, el ser humano una vez desciende pierde la memoria de altitud, una mañana entrenándome allá, la sangre se me espesó, vino un mareo, volé hacia atrás, tuve un micro sueño, volé 18 metros, 5 fracturas maxilofaciales, mis brazos se rompieron, mi pelvis, mi espalda quedaron totalmente destruidas.”, explicó el montañista.

Luego de este suceso, Cardona indicó que fue la fortaleza mental y las ganas de salir adelante las que le permitieron convertirse en el primer alpinista sin una pierna en escalar el Everest.

“Me preguntaba ahora cómo voy a salir de esto, en un momento muy interior, le dije a Dios que me dejara salir adelante, hicimos un trato, que me dejara parar y yo llevaba un testimonio por el mundo. Al año estaba en una silla de ruedas, era mucho, podía ir al baño solo, comencé a agradecer lo que tenía, aseguró el montañista.