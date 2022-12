A mí no me ha contactado la FEF y ‘Bolillo’ merece todo el respeto: ‘Sachi’ Escobar

El entrenador colombiano Santiago Escobar Saldarriaga, más conocido como ‘Sachi’ Escobar, pasó por los micrófonos de BLU Radio para hablar sobre algunas versiones de la prensa ecuatoriana que lo ponen como el reemplazo del ‘Bolillo’ Gómez en la dirección técnica de la selección ecuatoriana.

Le puede interesar: "Inminente salida del ‘Bolillo’ Gómez como DT de Ecuador, según prensa de ese país

Publicidad

Cabe recordar que ‘Sachi’ Escobar actualmente dirige de muy buena manera al club Universidad Católica de Ecuador, por lo que conoce de primera mano la actualidad del balompié de ese país, algo que, según la presa de Quito, lo pone como uno de los serios candidatos a llegar al banquillo del cuadro amarillo, azul y rojo.

“Llevo en Ecuador 19 meses y hemos tenido buenos resultados. Universidad Católica de Ecuador es un club muy organizado, un equipo muy serio y que respeta mucho los proyectos. Estoy contento aquí”, sentenció el estratega colombiano.

Frente a su posible llegada al banquillo ecuatoriano tras la supuesta salida del ‘Bolillo’, Escobar aseguró que no ha conversado con ningún miembro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y que considera que no es ético hablar del reemplazo de un entrenador que sigue en ejercicio.

“Lo que pasa es que hemos hecho un buen trabajo en Ecuador y todo esto ha sido cuestión de prensa y de redes sociales. No he conversado con ningún directivo y por respeto a Hernán Darío prefiero no dar ninguna respuesta sobre si me gustaría”, precisó.

Publicidad

“Hernán (‘Bolillo’) es un hombre que ha clasificado a tres selecciones a mundiales. Si le dan el tiempo, él es un hombre capaz, aunque el ambiente está difícil para él. Hay muchos rumores sobre su salida, pero hasta hoy oficialmente es el técnico de la selección ecuatoriana. Ojalá se pueda mantener”, explicó.

“Ecuador está viviendo una transición. Terminó una generación que fue muy exitosa, cuando clasificaron a varios mundiales con los profesores ‘Bolillo’, Reinaldo Rueda y Suárez”, aseguró.

Publicidad

Escobar, de pasado en Atlético Nacional y Equidad, agradeció todo el apoyo de los ecuatorianos, quienes, según dijo, lo ven en la calle y le demuestran todo el cariño y admiración y, además, le han pedido se haga cargo de la selección.

Finalmente, dijo que ha hablado con el ‘Bolillo’ y que puede dar fe que hay una relación muy buena entre técnico y jugadores del combinado ecuatoriano.

Escuche la entrevista completa con ‘Sachi’ Escobar’: