A Quintero no le conviene ponerse rebelde con un equipo que le dio la mano: Tino

Faustino Asprilla habló sobre los rumores que ponen a Juanfer Quintero fuera de River Plate. Según medios deportivos, clubes de la liga de Catar están interesados en hacerse con el jugador colombiano.

No obstante, según River Plate no han llegado propuestas oficiales por el volante. Asprilla comentó que lo mejor para Quintero era, por ahora, permanecer en paz con el cuadro ‘millonario’.

Publicidad

“A Quintero no le conviene ponerse rebelde con un equipo que le dio la mano. Si River dice que no tiene ofertas, quédese tranquilo y no dañe el ambiente, que muchas veces le toca quedarse y ya el entrenador está enojado por todo, ahí va a jugar menos”, dijo Asprilla.

Los rumores de salida de Quintero han crecido con las propuestas que le estarían llegando al representante del jugador, por lo que el Tino Asprilla aconsejó que, entre tanto no exista una negociación sería, lo más sano es mantenerse apartado y evitar conflictos con el equipo argentino.

Le puede interesar: En la presentación de su vino, Juan Fernando Quintero no se olvidó de Boca Juniors

Publicidad

“Los representantes tienen que saber que si no tienen algo concreto el problema le va a quedar al jugador. Depende del rendimiento vienen las propuestas de los equipos. Quintero tiene mercado, si River dice que no le ha llegado, hay que creerle a River. El problema es que Juanfer se lesionó en su mejor momento. Ahora la gente quiere ver cómo está, tiene que volver a entrar a una cancha y mostrar su categoría, todo el mundo sabe cómo juega, el problema es demostrar que está bien”, dijo el Tino.

Escuche aquí el análisis completo:

Publicidad