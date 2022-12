Abogado que denunció partido Perú-Colombia reconoce que está en campaña política

El abogado chileno Luis Mariano Rendón, en entrevista con BLU Radio, reconoció que está usando la demanda que interpuso ante la FIFA por el empate entre Perú y Colombia del pasado 10 de octubre para impulsar su candidatura al Legislativo de su país.

“Estoy en campaña política. Soy candidato al Congreso y pretendo dar una muestra de cuál sería mi actitud en el Congreso. Sin ninguna dilación atacar el fraude, fomentar la transparencia y resaltar el protagonismo ciudadano”, confesó a Mañanas BLU.



Sin embargo, Rendón manifestó que no está buscando votos, sino llevar el mensaje de que el mensaje es un instrumento para combatir la drogadicción, la delincuencia y fomentar hábitos de vida sana.

“Es muy importante cuidar el marco ético de la actividad deportiva. Lo que tuvimos ahí es colusión, pero después pueden venir sobornos a jugadores, pueden venir amenazas. ¿Qué puede venir si lo necesario es obtener un resultado a costa de cualquier cosa?”, puntualizó.

Agregó que la actitud de los futbolistas peruanos y colombianos faltaron al juego limpio y que, como mínimo, espera que la FIFA no avale lo que calificó como “un robo”.

“Los jugadores se pusieron de acuerdo para beneficiar a las dos selecciones y, como un hecho automático, perjudicar a Chile”, enfatizó.



Pese a que el organismo le recuerda, a través de una carta, que no es él quien debe interponer un recurso contra el encuentro, que terminó 1-1 y benefició a los dos equipos, Rendón guarda la esperanza de que se tome una decisión de fondo.

“Tiene que haber una decisión porque, como ya acusaron recibo y está en conocimiento de la denuncia, la FIFA tiene que decir si eso que le comunicaron es meritorio o no de iniciar una investigación”, expresó.



Añadió que, de no tomar una decisión, el mensaje que estará entregando es que lo que se hizo en el estadio Nacional de Lima es perfectamente válido, está dentro de la ética deportiva y puede ser repetido en todos los partidos del Mundial.



Este lunes, la FIFA respondió al abogado de la siguiente manera: “La facultad de comunicar las conductas que puedan ser consideras contrarias a la reglamentación de la FIFA, no confieren la condición de parte en caso de que un hipotético procedimiento disciplinario fuese iniciado".

