Abónense: la respuesta de ‘El Gato Pérez’ a los que no alcanzaron boleta del América

Ricardo ‘El Gato’ Pérez, presidente del América, habló con BLU Radio sobre el malestar que tienen algunos hinchas que no alcanzaron a comprar la boleta para la final contra el Junior de Barranquilla en el estadio Pascual Guerrero.

Pérez aseguró que eran muy pocas boletas para tanto hincha y que la solución está en abonarse previamente para que puedan asistir a los encuentros deportivos.

“Es un tema aburridor para la persona que no consigue su entrada, pero a las cosas negativas hay que buscarle el lado bueno y eso es que tienen que abonarse”, dijo Pérez.

“Los abonados tuvieron tiempo para comprar sus boletas y comprar otras dos más para sus familiares”, precisó el directivo.

Aseguró que el abono, por semestre, tiene un costo de 60.000 pesos, algo más barato que lo que están cobrando los revendedores ahora por un tiquete.

“A los hinchas que se abonaron este semestre no les cobramos un peso de más, los que se abonaron en cuartos subió un poquito y los que no pues les tocó precio normal”, dijo Pérez.

“No apoyo la reventa, no estoy feliz por ello, pero también el segundo mensaje, con cariño y con respeto, es no alimentar eso porque ese dinero no va para el club ni los jugadores. Solo para gente que se avivó”, agregó.

