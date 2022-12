Análisis de Blog Deportivo: ¿Irá James Rodríguez al Atlético de Madrid?

Los panelistas de Blog Deportivo de BLU Radio analizaron si James Rodríguez terminará o no en el Atlético de Madrid tras las palabras del Enrique Cerezo, presidente del equipo ‘colchonero’, quien, aunque no cerró totalmente la puerta al fichaje del colombiano, aseguró que el colombiano no estaría en los planes de su club.

Además, el periodista Juan José Buscalia reveló que tuvo contacto con un allegado del DT argentino.

Le puede interesar: “No creo que entre en nuestros planes”: presidente del Atlético de Madrid sobre James

“Yo hablé con alguien cercano a ‘El Cholo’, un integrante del cuerpo técnico , y están desesperados por contar con James (…). Simeone considera que con James en el Atlético, juntándolo con Joao Félix, pueden disputar LaLiga en serio", aseguró el periodista.

