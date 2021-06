Ancelotti, el más opcionado para reemplazar a Zidane en el Real Madrid

El técnico italiano Carlo Ancelotti es el más opcionado para sentarse en el banquillo del Real Madrid , tras la salida de Zinedine Zidane, según informan este martes medios españoles.

Marca titula: “Ancelotti, el elegido para el banquillo del Real Madrid”, mientras As se pregunta si sería convincente el regreso del hoy estratega del Everton, equipo de James Rodríguez.

De acuerdo con Marca, “los dirigentes del club blanco no quieren dilatar más la llegada del nuevo técnico, con el que empezar a dibujar lo que será el equipo blanco de la campaña 21-22, por lo que su fichaje se va a anunciar en las próximas horas”.

Mientras tanto, As dice que confirmó que el técnico recibió la llamada del Madrid, equipo con el que Ancelotti conquistó la décima Champions League en Lisboa.

Además, añade otro detalle: “el técnico estaría encantado de regresar, sabe que el club le tiene en cuenta y su posición está ganando cada vez más fuerza con el paso de las horas”.

A propósito, Zinedine Zidane se despidió del madridismo con una carta, en la que explica las razones de su renuncia al banquillo del Real Madrid.

El técnico dejó claro que no se marcha por cansancio ni por la necesidad de un tiempo sin entrenar, y apuntando a la falta de confianza de las altas esferas como un factor decisivo.

"He decidido marcharme y quiero explicaros bien las razones. Me voy, pero no me tiro del barco y no estoy cansado de entrenar. En mayo del 2018 me fui porque después de dos años y medio con tantas victorias y tantos trofeos sentía que el equipo necesitaba un nuevo discurso para mantenerse en lo más alto. Hoy las cosas son diferentes. Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo", desveló.