Andrés Iniesta renueva de por vida con el Barcelona

El capitán del Barcelona, Andrés Iniesta, será un hombre de un solo club tras renovar este viernes "de por vida" con el club azulgrana.



"El FC Barcelona y Andrés Iniesta han llegado a un acuerdo para la renovación de por vida del contrato que une a ambas partes", aseguró el Barcelona, en un comunicado, adelantando que la firma se hará al mediodía.



[ÚLTIMA HORA]

⚠️ El capitán @andresiniesta8 renueva de por vida con el Barça#SiempreIniesta pic.twitter.com/2vTNaxjFCW — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 6, 2017

