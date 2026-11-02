Antioquia ganó el Campeonato Nacional de Atletismo por segundo año consecutivo: logró 30 medallas

Antioquia se consagró campeón absoluto del Campeonato Nacional de Atletismo por segundo año consecutivo, tras finalizar en el primer lugar de la clasificación general con 433 puntos. La delegación antioqueña ratificó su dominio en las diferentes disciplinas y volvió a quedarse con el título nacional.

El departamento superó al Valle del Cauca, que terminó en la segunda posición con 396 unidades, mientras que Bogotá D.C. ocupó el tercer lugar con 354 puntos. El resultado consolidó el liderazgo del atletismo antioqueño en el panorama deportivo colombiano.

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En el balance final, Antioquia conquistó 30 medallas: 10 de oro, 13 de plata y 7 de bronce, una cosecha que le permitió cerrar su participación con una destacada actuación en las diferentes áreas del atletismo.

Antioquia conquistó 30 medallas en el Campeonato Nacional de Atletismo

La mayor contribución al medallero antioqueño llegó desde las pruebas de velocidad, relevos y vallas, en las que los deportistas consiguieron 11 preseas, distribuidas en siete de oro y cuatro de plata.

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En las pruebas múltiples, la delegación sumó tres medallas: una de oro y dos de plata. Por su parte, las disciplinas de saltos aportaron cinco preseas, con dos de oro, una de plata y dos de bronce.

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Las pruebas de fondo, semifondo y marcha dejaron cuatro medallas para Antioquia, dos de plata y dos de bronce. En lanzamientos, los atletas consiguieron siete preseas, correspondientes a cuatro de plata y tres de bronce.

Medellín será sede del Campeonato Nacional de Atletismo en 2027

La celebración del título antioqueño llegó acompañada de una noticia importante para el atletismo colombiano. Medellín será sede del próximo Campeonato Nacional de Atletismo en 2027, previo a los eventos internacionales, según confirmó Jacobo de León Saldarriaga, presidente de la Liga de Atletismo de Antioquia.

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El dirigente destacó la importancia de esta designación y extendió una invitación a los aficionados al deporte para que acompañen la competencia, que reunirá a los mejores exponentes del atletismo nacional.

“Medellín será sede del próximo Campeonato Nacional, en 2027, previo a los eventos internacionales. Una gran oportunidad de vivir de cerca el mejor atletismo en la mejor pista del país”, expresó Jacobo de León Saldarriaga.

La designación permitirá que la capital antioqueña reciba nuevamente a los principales atletas del país en el estadio Alfonso Galvis, escenario que será protagonista de una competencia de alto nivel y una oportunidad para acercar el atletismo a los aficionados.