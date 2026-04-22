Arango y Osorio avanzan en Madrid y ya están en segunda ronda del WTA

La tenista colombiana Emiliana Arango avanzó en el WTA de Madrid después de ganarle a la australiana Talia Gibson, número 58 del ranking WTA. La colombiana, número 86, logró la victoria en dos sets por 6-3 y 6-2, en un juego que duró 1 hora y 20 minutos.



Emiliana Arango avanzó a segunda ronda

La australiana, de 21 años, era la favorita por sus destacadas participaciones en los pasados Indian Wells y Miami. De hecho, este año le ha ganado a la estadounidense Iva Jovic, número 16; a la italiana Jasmine Paolini, quien se ubica en el número 9 del ranking WTA; y en Miami le ganó a Naomi Osaka, número 15 del mundo, próxima rival en Madrid de la también colombiana Camila Osorio y quien el pasado 8 de marzo eliminó a la cucuteña en Indian Wells.

Por su parte, Emiliana Arango este año llegó a semifinales en el WTA 250 de Bogotá, donde perdió contra la húngara Panna Udvardy, número 78 del ranking. La próxima prueba sobre las canchas de arena batida de Madrid para Arango será en la madrugada del viernes 24 de abril, contra la checa Linda Noskova, número 13 del mundo. Una rival exigente que viene de llegar a cuartos de final del WTA 500 de Stuttgart, Alemania, un torneo que también se disputa en canchas de tierra batida. En Indian Wells llegó a semifinales, donde perdió contra la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo.



Camila Osorio también avanzó a segunda ronda

Osorio también avanzó a la segunda ronda del torneo después de ganarle a la rusa Anastasia Zakharova. Su próxima cita será mañana, jueves 23 de abril, a las 10:00 de la mañana, contra la japonesa Naomi Osaka.

Vale recordar que Osaka eliminó a Osorio en el Abierto de Australia y en Indian Wells. Se han enfrentado tres veces este año, con dos victorias para la japonesa y una para la cucuteña.