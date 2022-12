Árbitro de Colombia-Inglaterra había sido suspendido en 2015 por polémica decisión

Mark Geiger, árbitro de este martes en el Colombia ante Inglaterra, fue suspendido seis meses sin poder arbitrar encuentros internacionales tras varias decisiones polémicas durante el encuentro de semifinales de la Copa Oro 2015 entre Panamá y México.

Geiger había pitado un polémico penalti en contra de Panamá en el partido ante México, en semifinales de la Copa Oro 2015-.

En ese entonces, la Concacaf le informó a Geiger del castigo luego de la decisión que tomó en los minutos finales del juego que le quitó el pase a Panamá a la final del torneo.



El delantero colombiano Radamel Falcao García criticó al árbitro estadounidense Mark Geiger tras caer este martes en la tanda de penales 4-3 (1-1) de los octavos de final del Mundial-2018 ante Inglaterra.

"Que pongan un árbitro americano (el estadounidense Mark Geiger) me pareció particular, en esta instancia, que ha sido suspendido... Me deja muchas dudas y que solo hablara inglés... no sé... cierta parcialidad había seguro", comentó el 'Tigre' visiblemente enfadado.

"Fue claro que ante la duda siempre cobró para Inglaterra y esto es una vergüenza que pase en octavos de final", agregó.