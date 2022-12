Árbitro mexicano obligó a taparse una manilla con la bandera de Colombia a Felipe Pardo

El delantero colombiano Felipe Pardo denunció en sus redes sociales que un árbitro del partido que su equipo, el Toluca, empató 2-2 con el Pachuca por la sexta jornada de la liga mexicana.

“No entiendo qué llevo al árbitro en hacerme quitar la manilla con la bandera de mi país, desde que estoy en el extranjero siempre la he lucido orgulloso, no entiendo por qué me la tuve que tapar en el último partido”, escribió el jugador en Twitter.

Algunos usuarios en redes sociales calificaron el hecho como “racismo” e instaron a los directivos de la liga mexicana a pronunciarse sobre este hecho, que, para muchos, también es bochornoso.

El colombiano, al minuto 64, logró el 2-1 para el Toluca con un disparo raso y cruzado tras un contragolpe.

