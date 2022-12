Argentina ya habría tomado una decisión sobre Néstor Pékerman

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) habría descartado al entrenador José Néstor Pékerman para dirigir la selección argentina de mayores tras la salida de Jorge Sampaoli, así lo anunció el periodista Juan José Buscalia en Blog Deportivo de BLU Radio.

“A Pékerman se le quería hace unos días en Argentina, ahora no se le quiere ni como técnico, ni como coordinador de selecciones juveniles. Hoy no se habla de él, hoy no es opción”, señaló.

Buscalia también explicó el por qué el hasta ahora entrenador de la Selección Colombia ya no está entre los nombres de la AFA para dirigir el nuevo proyecto de la selección albiceleste.

“Hay un debate interno entre dos de los dirigentes; Claudio ‘El Chiqui’ Tapia y Daniel Angelici, no están de acuerdo entre ellos. Lo que más se debate hoy en la AFA es el modelo de juego y no los nombres de entrenadores”, añadió.

