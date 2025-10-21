Así podrá ver EN VIVO y online Newcastle Vs. Benfica con Richard Ríos hoy 21 de octubre

Desde su llegada al Benfica, Richard Ríos ha dado mucho de qué hablar. En un comienzo, su desempeño lo llevó a ocupar las portadas de los principales medios deportivos de Portugal; sin embargo, ese arranque prometedor se ha desvanecido en los últimos partidos, especialmente en el contexto de la Champions League.

El mediocampista colombiano no ha logrado brillar en el torneo más prestigioso de clubes en Europa, y su primer gol en la competencia terminó siendo desafortunado para su equipo. Durante el encuentro entre Benfica y Chelsea, el único tanto del partido fue obra de Ríos, pero en propia puerta. Este error significó la derrota del conjunto portugués en su visita al Stamford Bridge, un golpe duro que empañó el regreso de José Mourinho a la casa del club londinense.

Ahora, el Benfica regresa a territorio inglés con la necesidad de obtener su primer triunfo en la Champions League, tras caer 3-2 ante Qarabag y 1-0 frente al Chelsea. Por su parte, el Newcastle buscará su segunda victoria, luego de perder 1-2 en la primera jornada ante el Barcelona y golear 0-4 al Unión Saint-Gilloise.

Dónde ver EN VIVO Newcastle vs. Benfica por Champions League

El Benfica de Richard Ríos visitará este martes 21 de octubre al Newcastle por la tercera fecha de la Champions League. El compromiso está programado para las 2:00 de la tarde (hora colombiana) y podrá verse en vivo o en línea a través de las siguientes opciones:



Televisión: los fanáticos podrán seguir el encuentro por la señal de ESPN, con toda la cobertura del torneo.

Streaming: los suscriptores de Disney Plus tendrán acceso al partido dentro de su plan, para disfrutar de todos los duelos de la Champions League.

