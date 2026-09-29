Atletas élite de 5 países correrán la Media Maratón de La Ceja, Antioquia

Atletas élite de 5 países y miles de corredores aficionados de Colombia, participarán el próximo domingo 11 de octubre de la versión 11 de la Media Maratón de La Ceja, en el Oriente de Antioquia, evento que cerró sus inscripciones este martes para atletas que correrán por las calles del turístico municipio, reconocido, entre otras cosas, por la calidad y belleza de sus flores.

¿Qué atletas élite correrán la Media Maratón de La Ceja?

David Gómez, ganador de la Maratón Medellín en 2025 y recientemente el mejor Latinoamericano en la Maratón de Buenos Aires, así como Carolina Tabáres, serán algunos de los atletas élite de Colombia que participarán del evento. Junto a ellos también competirán destacados corredores de países como Kenia, que tendrá por ejemplo a Titus Kip Jumba por segunda ocasión; Ecuador, que tendrá a la bicampeona de los 21 K en Maratón de Medellín, Carmen Toaquiza; Perú y Holanda.

"Esperamos que el 11 de octubre de este año pues se llenen las calles y las carreras de nuestro municipio para vibrar una vez más con una experiencia maravillosa como es el running, aquí en el municipio de La Ceja", dijo en Blu Radio Adrián Chica, gerente del Instituto Cejeño De La Recreación Y El Deporte.

Recorridos Media Maratón de La Ceja

Cabe recordar que, aunque lleva el nombre de Media Maratón, la competencia también cuenta con distancias, no solo de 21 kilómetros, sino de 6 y 11.5, para atletas aficionados que estén buscando retos deportivos a la altura de su condición.



"Aquí se pueden lograr marcas importantes para muchos atletas. De hecho, varios de ellos ya han hecho marcas importantes. Además que es una de las pocas carreras que está avalada precisamente por la Federación Colombiana de Atletismo y por la Liga de Atletismo de Antioquia", añadió Chica.

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Sin embargo, de acuerdo con el gerente del Incerde, el recorrido de cada una de las distancias no ofrecerá únicamente la opción de lograr buenos tiempos por su altimetría, a lo largo de cada uno de los trayectos, dijo, los deportistas también "se van a encontrar con zonas de experiencias musicales, culturales y de vivencias" que complementarán el entorno de fiesta deportiva ese fin de semana que es, además, puente festivo en el país, algo que también invitan a aprovechar.

"Tenemos una capacidad hotelera importante donde se pueda albergar a todas las personas que se quieran quedar, además en unos sitios turísticos encantadores", concluyó el gerente del Instituto Cejeño De La Recreación Y El Deporte.