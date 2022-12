Atlético de Madrid se merece un título del nivel de Champions: Dani Alves

Por eso, ha pedido a la afición culé "que no sienta apego por la Champions", cuya final disputarán este fin de semana el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

"Que la gente no sufra por eso. Quiero recordar que el título que pelean Madrid y Atlético aun está en posesión del Barça. Así que, hasta el pitido final del árbitro, podemos vacilar si queremos. Porque, de vez en cuando, como somos buenas personas, también repartimos para la gente, para que sean felices", ha comentado en tono de broma.

Alves ha admitido que quiere que sea el Atlético quien releve al Barcelona en la máxima competición continental, pero no por antimadridismo, sino porque piensa que "es un rival que se lo ha currado muchísimo en los últimos años y se merece un título de este nivel", a la vez que ha recordado que el Real Madrid "ya tiene muchas Champions".

En cualquier caso, el lateral brasileño ha subrayado que, gane quien gane el sábado, "no cambiará" lo que él ve como un evidencia irrefutable: "Que el Barça es el mejor equipo y mejor club del mundo, porque la historia esta ahí. Han sido diez años increíbles".

Alves ha hechos estas declaraciones durante la presentación hoy en el Camp Nou, del proyecto 'Tour n' Coure' del que ha sido nombrado embajador.

Se trata de una iniciativa que han llevado a cabo dos farmacéuticas, la egipcia Pharco y la india Prime, para erradicar del mundo la hepatitis C con un tratamiento de bajo coste.

El tono distendido del defensa azulgrana ha cambiado cuando ha tenido que hablar de este proyecto solidario: "Queremos salvar vidas y cambiar el mundo de alguna forma, sabemos que es difícil cambiar el mundo entero, pero si hacemos nuestra parte, al menos cambiamos un pedazo de él".

En este primer acto como embajador de 'Tour n' Coure', Alves ha decidido financiar la cura de la hepatitis C de 500 pacientes en su país, Brasil, 250 en España, donde ha desarrollado casi toda su carrera, y otros 250 pacientes en Bolivia, "el gran olvidado de Sudamérica", ha apuntado.

Alves, que ha desvelado que ha estado seis meses jugando con una fascitis plantar de la que se está tratando ahora y que retrasará un par de días su incorporación con Brasil para disputar la Copa América, estaba exultante por cómo ha vuelto a rendir esta temporada.

"Consultad con la gente de este club. Todo el mundo está encantado por la forma con la que encaro mi profesión, porque me lo curro muchísimo, pero mi vida es un mar de alegría y las personas no están acostumbradas a esa forma de ser. La gente no me respeta", ha comentado cuando le han recordado por aquel polémico vídeo en el que se disfrazaba de mujer y frivolizaba sobre una derrota del equipo.

Al final, Alves cree que su titularidad, año tras año, avala su rendimiento: "Siempre acabo jugando más que los compañeros. No por demérito de ellos, sino porque yo soy muy competitivo y a trabajo no me gana nadie".

Aunque renovó la pasada primavera, cuando parecía que tenía un pie y medio fuera del Barça, el zaguero azulgrana no se ha atrevido a decir si seguirá jugando a las órdenes de Luis Enrique la próxima campaña.

"No puedo garantizar ni que voy a seguir ni que no voy a seguir. Yo vivo mi día a día, para mí no existe el mañana, solo el ahora", ha confesado el brasileño quien, en cualquier caso, ha dejado claro su amor a los colores azul y grana: "Soy feliz, porque soy del Barça. El Barça ha cautivado mi corazón".

También parece que ha cautivado el corazón de su compatriota Neymar da Silva, que ayer dijo en la celebración del doblete que quería seguir jugando en el Camp Nou.

"Cuando hablé con Neymar y puse mi granito de arena para que viniera, hablamos de realizar sueños, y no se equivocó de equipo ni de compañeros ni de club. Él está muy feliz aquí", ha comentado al respecto.