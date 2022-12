Barcelona se defiende y asegura que no hubo alineación indebida en la Copa del Rey

Barcelona aseguró que no se produjo alineación indebida del defensa Juan Brandariz Movilla, 'Chumi', en el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Levante debido a una modificación del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), según dijo un portavoz azulgrana a EFE.



Según la entidad culé, el jugador ya cumplió el partido de sanción que le impusieron con el equipo filial al no jugar contra el Alcoyano, ya que no estaba obligado a cumplir la sanción en la competición copera.

Al respecto, el club azulgrana se basa en la modificación del Reglamento General y Código Disciplinario de la RFEF que se produjo el 29 de noviembre de 2018.



La misma determina lo siguiente:



"En lo relativo al Código Disciplinario, se ha aprobado la introducción del apartado 9 del artículo 56, respecto del cumplimiento de sanciones en los casos en que exista una simultaneidad de licencias de las permitidas en el Reglamento General, que queda configurado de la siguiente manera:



- Apartado 9. El modo de cumplimiento de las sanciones impuestas como consecuencia de la comisión de infracciones para los casos en los que exista una simultaneidad de licencias de las permitidas en el Reglamento General de la RFEF, se ajustará a lo dispuesto en el presente artículo, si bien, las sanciones de carácter leve se cumplirán en las competiciones en las que el infractor se encuentra haciendo uso de una determinada licencia y, las de carácter grave o muy grave, en cualquier competición, ello con independencia de la licencia que se estuviera usando en el momento de la comisión de la infracción".



Además, según el reglamento federativo, el Levante disponía de hasta 48 horas después de la disputa del partido de ida para presentar cualquier tipo de reclamación, algo que no hizo.

