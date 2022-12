Boca Juniors suprime a porristas para respaldar lucha contra violencia de género

El popular Boca Juniors de Argentina decidió suprimir a sus porristas en el estadio La Bombonera al sumarse a la campaña '#NiUnaMenos', contra la violencia de género, informaron fuentes del club, aunque las animadoras del show no están de acuerdo.



No habrá más espectáculo de "Las Boquitas", que bailan con sus faldas cortas mientras agitan los penachos o pompones auriazules en la cancha. El propósito de la entidad es respaldar el movimiento social que protesta por los feminicidios y el machismo.



La reacción de las porristas no fue la esperada. Las bailarinas reclamaron respaldo en las redes sociales para seguir su trabajo. Crearon el hashtag #QueVuelvanLasBoquitas. La gente les dio apoyo en tuits, fotos y videos.



"Aceptamos que es una decisión del club, pero creemos que jamás cosificamos a la mujer como el club lo entiende", dijo a la prensa Rocío Martín, manager del grupo.



Por el momento, seguirán animando cuando jueguen los equipos de Boca Juniors de futsal y básquetbol.



"Estamos muy tristes. Duele mucho que una vez más te impidan hacer lo que a todas nosotras nos apasiona que es la danza y el deporte por el concepto erróneo sobre el tema de violencia de género", dijo Martín.



"Las Boquitas" consideran que el show tiene acrobacia además de baile, con integrantes del equipo de gimnasia rítmica de Argentina. Incluso a veces participan hombres en el espectáculo.