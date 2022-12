Bogotá, Pereira o Armenia: las posibles locaciones del clásico América vs Cali

En entrevista con BLU Radio, Gómez dijo que están hablando con las autoridades de cada ciudad para definir la locación de la semifinal de ida.



“Estamos gestionando Bogotá, Pereira o Armenia porque no podemos jugar a puerta abierta en el Pascual Guerrero y nosotros queremos jugarlo con público porque jugarlo sin público dan ganas de llorar”, manifestó.



Según el presidente de los diablos rojos, “en cualquier estadio no habrá tribunas sur y norte porque esa sanción está vigente”, por lo que no es trasladar el problema a otra ciudad.



“Estando la tribuna sur y la tribuna norte cerradas, pienso que el riesgo de vandalismo se merma en un 80 %. Todos sabemos que la violencia en el fútbol viene de esas barras”, añadió.



Por su parte, el alcalde de Cali, Maurice Armitage, reiteró que “no hay la más remota posibilidad de que el América de Cali juegue” con tribunas abiertas en Cali.



“Yo soy hincha de América, pero por encima del fútbol está la seguridad, la dignidad de Cali. La ciudad no puede seguir en este vandalaje y no podemos seguir propiciando esto, de manera que la posición nuestra es total”, enfatizó.



Sobre la opción de cambiar el estadio y jugar en otra ciudad, Armitage dijo que “eso es problema de cada alcalde”.

Publicidad