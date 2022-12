Caída y ascenso: Orlando Berrío habla del secreto de su recuperación

Constancia, paciencia y nunca bajar los brazos parecen ser las claves del arduo trabajo de recuperación que vivió el delantero colombiano Orlando Berrío para regresar a las canchas este fin de semana tras casi un año de sufrir la peor lesión de su vida.

“Es como si volviera a debutar, como si volviera al año 2009. La verdad es una sensación muy linda, muy bonita y enriquecedora”, fueron las palabras del futbolista cartagenero al explicar en entrevista con El Camerino cómo vivió el instante que pisó el césped del Maracaná el pasado sábado en el triunfo de Flamengo 2-0 ante Chapecoense.

Publicidad

Llegado el día en que volvió al fútbol de alto nivel, el mayor reto de Berrío, según sus propias palabras, fue demostrarse a sí mismo que podía “salir de esa situación tan difícil”, día a día, “trabajando a doble jornada”.

“Se me aguaron los ojos, prácticamente. Por la recuperación de esta lesión no me alcanzan las palabras para agradecerle a Dios, por ese momento tan bonito”, añadió el jugador de 27 años.

Su regreso a las filas del Fla se da en un buen momento, cuando el equipo rojo marcha cuarto en el campeonato, a cinco puntos del líder, Inter de Portoalegre. “Qué mejor momento para volver, qué mejor motivación que este final de campeonato y cuando estamos ad portas de jugar la semifinal de la copa contra Corinthians; la verdad, creo que es una gran motivación volver en este momento para aportarle al equipo y volver a retomar esa forma con la que pueda aportarle al equipo en lo personal”.

Finalmente, Berrío destacó el apoyo de su hermana y su hija, mientras que recordó que al final de su recuperación, tras 7 meses, ya se sentía en capacidad y condiciones para competir “pero era algo en lo cual debía tener paciencia, respetar los tiempos médicos fue importante para estar como estoy en estos momentos”.

Publicidad